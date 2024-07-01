منظمة تطالب إسرائيل بدفع تعويضات عن "انتهاكاتها" للفلسطينيين
طالبت منظمة حقوقية دولية، اليوم الاثنين، إسرائيل بدفع تعويضات جرّاء "الانتهاكات الجسيمة" التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين.
ووفق بيان صادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، فإن على "إسرائيل توفير التعويضات عن طريق رفع الحظر المفروض على عودة الفلسطينيين بشكل دائم إلى مجتمعاتهم السابقة في الأراضي التي تشكّل الآن إسرائيل".
ودعت كذلك إلى "تقديم تعويضات مالية لجميع الفلسطينيين عن الضرر الذي لحق بهم من الجرائم المرتكبة بحقهم، بما في ذلك الضرر الجسدي والنفسي والاقتصادي".
وذكر البيان أن "القوات الإسرائيلية هاجمت على نحو غير قانوني المباني السكنية والمرافق الطبية وعمال الإغاثة، واستخدمت التجويع سلاحَ حرب في قطاع غزة، الذي عانى من عدد هائل من الوفيات بلغ 37600 قتيل".
ولفتت إلى أنه في الضفة الغربية، "قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 500 فلسطيني، وهجّرت السلطات الإسرائيلية قسرا مجتمعات فلسطينية بأكملها".
ودعت المنظمة الدولية الفصائل الفلسطينية المسلحة، وحماس، إلى "إطلاق سراح الرهائن المدنيين فورًا، وضمان المساءلة".
كما دعتهم "لتقديم التعويضات إلى أسر الضحايا والناجين من الهجمات غير القانونية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة في إسرائيل".
وأشارت إلى أنه "يمكن أن تشمل التعويضات اعتذارات كاملة من إسرائيل والولايات المتحدة وحماس و"الجهاد الإسلامي"، فضلًا عن إجراء تحقيقات في الجرائم الفظيعة في فلسطين وإسرائيل ومحاسبة المسؤولين عنها".