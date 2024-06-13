خبراء: إسرائيل تخترق الدوائر الأمنية الضيقة لـ"حزب الله"

ومن جهته يؤكد الباحث السياسي ميشال طوني، أن إسرائيل تخترق ميليشيا حزب الله على عدة مستويات، وهذا أمر واضح منذ 7 أكتوبر 2023، من خلال حصول إسرائيل على معلومات تتعلق بقادة وعناصر مهمين، بما لا يعتمد على التقنيات فقط بقدر أن هناك "جواسيس" أو من استطاعت إسرائيل السيطرة عليهم للعمل لحسابها.

ولفت طوني في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى أن رصد تحركات هؤلاء القادة وأماكنهم من الممكن أن يكون متعلقا بشكل كبير بتفوق تقني استعلامي يعتمد على الأجهزة الحديثة لصالح إسرائيل.

وأضاف أن الكشف عن هؤلاء القادة والعناصر والإفصاح عن أدوارهم وأهميتهم ومن ثم استهدافهم، هو أمر يؤكد أن هناك "اختراقا من الداخل".

واستكمل: "من المؤكد أن الحزب يرى مدى الاختراق، وهو ما لن يكون عليه صمت بعد أن استفحل الأمر وبات مؤثرا بالنيل من قيادات وعناصر ميدانيين هم بالفعل قيادات صف أول، ولهم أهمية أكثر من قيادات سياسية في ميليشيا حزب الله".

وقال إن هؤلاء هم "المستقبل العسكري للحزب، لأنهم لا يمتلكون خبرات عسكرية وقتالية فقط على أكثر من مستوى، بل إن هناك قيادات معنية بعمليات التدريب والتأهيل للعناصر القتالية المتجددة للحزب".

"السمة الأبرز"

ويوضح الخبير العسكري والإستراتيجي، العميد الركن خالد حمادة، أن استهداف إسرائيل للشخصيات والكوادر المهمة في ميليشيا حزب الله بات السمة الأبرز والأهم للحرب الناشبة حاليا بين الجانبين.

وقال إنه لا يمكن أن يقرأ النجاح الإسرائيلي في الاستهداف المتكرر لقادة من ميليشيا حزب الله، والذي وصل إلى ذروته مؤخرا، إلا من قبيل التفوق الاستعلامي الذي تتمتع به تل أبيب في ظل عدم مفارقة الطيران المسير الإسرائيلي للأجواء اللبنانية.

وأشار إلى القدرة الإسرائيلية في متابعة وملاحقة كافة الاتصالات الخاصة بميليشيا حزب الله، في ظل وجود تعاون غربي من بريطانيا وأمريكا لدعم إسرائيل في تأمين كافة المعطيات الاستعلامية للنجاح في مهامها.

وذهب حمادة في تصريحاته لـ"إرم نيوز"، إلى احتمالية وجود عملاء في بيئة ميليشيا حزب الله، يزودون الجانب الإسرائيلي بالمعلومات اللازمة التي تؤدي إلى الكشف عن تقاطعات توضح نشاط هؤلاء القادة، وبالتالي يصبح الاستهداف مسألة "تقنية" أكثر من أن تكون عسكرية.

وتطرق حمادة إلى أن تصاعد قوة إسرائيل في استهداف قادة وعناصر مهمين في ميليشيا حزب الله، يحمل مقارنة إمكانيات لصالح تل أبيب في عناصر "الاستعلام العسكري".