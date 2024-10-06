إصابة 10 إسرائيليين بعد قصف "حزب الله" لحيفا وقاعدة نيمرا العسكرية

أعلنت ميليشيا "حزب الله"، اليوم الإثنين، قصفها بالصواريخ قاعدة نيمرا الإسرائيلية غربي طبريا "دعما لفلسطين ودفاعا عن لبنان"، وقال الإسعاف الإسرائيلي إن القصف تسبب بــ 10 إصابات جراء إطلاق الصواريخ على حيفا وطبريا من بينها إصابات خطيرة.

ومساء أمس الأحد، أسفر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مبنى في مدينة حيفا شمالي إسرائيل عن إصابة 5 أشخاص بجروح.

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جاء ذلك عقب إطلاق ميليشيا "حزب الله" رشقة صاروخية استهدفت المدينة، ما أدى إلى دوي صفارات الإنذار وتوجه الآلاف إلى الملاجئ.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على نحو واسع، حجم الدمار الذي تسبب به سقوط الصاروخ، وسط أنباء عن سقوط صواريخ أخرى في المدينة.

وفي وقت سابق من يوم أمس، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الجيش الإسرائيلي أحبط محاولة تسلل مسلحين من حزب الله عبر الحدود الشمالية في منطقة دوفيف، حيث قتل 6 مسلحين. وأعلنت إسرائيل حالة تأهب قصوى في المناطق الحدودية.