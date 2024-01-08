العاهل الأردني: حرب غزة تخلق جيلا من الأيتام

عبّر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن استيائه من استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، مؤكدا بأنها ألقت بظلال صعبة خصوصا على الأطفال، وبات هناك جيل كامل من الأيتام.

وقال الملك عبدالله الثاني في كلمة له خلال زيارته إلى صرح كيغالي التذكاري للإبادة الجماعية في العاصمة الرواندية، إن نحو 30 ألفا في قطاع غزة في عداد القتلى والمفقودين خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والغالبية العظمى منهم، أي حوالي 70%، من النساء والأطفال.

وأوضح في الكلمة التي نشرتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" بأن "عدد الضحايا الأطفال في غزة تجاوز عدد الضحايا من الأطفال في كل الصراعات والحروب التي شهدها العالم خلال العام الماضي مجتمعة"، لافتا إلى أن "العديد من الأطفال الناجين فقدوا أحد والديهم أو كليهما؛ ما خلّف جيلا كاملا من الأيتام.