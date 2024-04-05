بعد بريطانيا.. دعوى تطالب ألمانيا بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

رفع محامون دعوى قضائية عاجلة ضد الحكومة الألمانية لحملها على وقف صادرات الأسلحة الحربية إلى إسرائيل، بحسب "رويترز".

يأتي ذلك بعد ساعات على دعوى تقدم بها أكثر من 600 قانوني في بريطانيا بينهم 3 قضاة سابقين في المحكمة العليا في البلاد، لمطالبة الحكومة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

رافعو الدعوى في ألمانيا، قالوا إنهم استشهدوا بأسباب تجعلهم يعتقدون أن الأسلحة تستخدم في غزة بطرق تنتهك القانون الإنساني الدولي.

وقدمت عدة منظمات، منها مركز الدعم القانوني الأوروبي ومنظمة القانون من أجل فلسطين ومعهد فلسطين للدبلوماسية العامة، الدعوى أمام محكمة إدارية نيابة عن الفلسطينيين في غزة.

وقال المحامون في بيان إن شحنات الأسلحة والدعم من ألمانيا لإسرائيل انتهاك لالتزامات البلاد بموجب قانون مراقبة الأسلحة الحربية.

واستشهدوا بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير كانون الثاني يطالب إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة.