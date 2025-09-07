من الأنفاق إلى الأبراج.. إسرائيل تستعد لمعركة برية واسعة شرق وجنوب غزة

قالت صحيفة "معاريف" العبرية إن الجيش الإسرائيلي صعّد من ضغوطه العسكرية على مدينة غزة، في إطار استعداداته لمعركة برية موسعة، خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية من المدينة.

وتركزت العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على تفجير الأبراج، من برج المشتهى إلى برج الرؤيا، مرورا ببرج السوسي، فضلا عن استهداف الأنفاق وآخرها اليوم نفق حي الزيتون.

وأعلنت قيادة الجيش الإسرائيلي، أن الفرقة 99 أتمت عملية السيطرة على حي الزيتون، وتطهيره للمرة السابعة، بهدف عزله عن المعسكرات المركزية في غزة.

وخلال عملية التطهير الأخيرة في حي الزيتون، تم تدمير ممر تحت الأرض يمتد لمئات الأمتار، فيما استهدف سلاح الجو الإسرائيلي مبنى "نادي الجزيرة" في المنطقة ذاتها، بحسب الصحيفة.

وبحسب مصادر عسكرية إسرائيلية، خرج مقاتلو اللواء السابع نهاية الأسبوع إلى فترة استراحة، على أن يعودوا خلال الأيام المقبلة لاستئناف القتال داخل مدينة غزة، في المقابل، تستمر الاشتباكات في المحاور الشرقية من غزة، حيث يخوض مقاتلو لواء "الناحال" مواجهات وصفها الجيش بأنها "حاسمة".

وتنفيذاً لخطة التوسيع العسكري، يعتزم الجيش الإسرائيلي بدء نقل وحدات نظامية من الحدود الشمالية ومن الضفة الغربية، خلال الأيام القليلة المقبلة، وستخضع هذه القوات لدورة تدريبية مكثفة، قبل أن تنضم إلى القوات الأخرى، حيث من المقرر أن يتجمع عشرات الآلاف من المقاتلين من الألوية النظامية والاحتياطية في مناطق محددة تمهيدًا للمعركة المرتقبة داخل مدينة غزة.

في السياق ذاته، يواصل سلاح الجو الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية مكثفة على مناطق متفرقة من المدينة، بالتزامن مع استمرار فرض الحصار الجوي عليها.

وفي الساعات الأخيرة، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إخطارات إخلاء باللغة العربية لسكان عدد من الأبراج السكنية في مدينة غزة، تلتها بعد نحو ساعة تغطية إعلامية لغارات جوية استهدفت تلك المباني.

كما دوّت صفارات الإنذار صباح الأحد في مناطق مختلفة من قطاع غزة، بعد إطلاق صواريخ باتجاه المناطق الإسرائيلية، حيث تمكّنت منظومات الدفاع الجوي من اعتراض أحدها، فيما سقط صاروخ آخر في منطقة مفتوحة، بحسب ما أفادت به مصادر عسكرية إسرائيلية.