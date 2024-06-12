تحقيق أممي يؤكد ارتكاب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية.. وتل أبيب تندد

خلص تحقيق للأمم المتحدة الأربعاء، إلى أن إسرائيل وحركة "حماس" ارتكبتا جرائم حرب في المراحل المبكرة من حرب غزة، وأضاف أن تصرفات إسرائيل تنطوي أيضًا على جرائم ضد الإنسانية بسبب العدد الهائل من القتلى والمصابين بين المدنيين.

والنتائج مستخلصة من تقريرين متزامنين أحدهما ركز على هجمات شنتها "حماس" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، والثاني ركز على الرد العسكري الإسرائيلي عليها، ونشرتهما لجنة تحقيق الأمم المتحدة، التي لديها تفويض واسع النطاق على غير المعتاد لجمع الأدلة وتحديد الجناة للجرائم الدولية التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولا تتعاون إسرائيل مع اللجنة التي تقول إنها منحازة ضدها، وفقًا لوكالة "رويترز".

وتقول اللجنة إن إسرائيل تعرقل عملها ومنعت محققيها من الوصول إلى مناطق في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

ورفضت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة في جنيف النتائج.