قبيل استقالته.. وزير إسرائيلي يصدّق على مصادرة ممتلكات مجاورة للأقصى

صدّق الحاخام مائير بوروش وزير القدس الإسرائيلي المنتهية ولايته على مصادرة ممتلكات فلسطينية في شارع السلسلة بالبلدة القديمة.

ومرر الوزير أوامر المصادرة خلال يومه الأخير بالوزراة بعد تقديمه الاستقالة على خلفية أزمة قانون التجنيد، وفق ما جاء في هيئة البث العبرية.

وبحسب التقرير، يقضي الأمر الذي وقّعه بوروش بمصادرة منازل ومتاجر في شارع قرب الحرم القدسي الشريف بالحي اليهودي في البلدة القديمة.

وتأجّلت هذه الخطوة طويلاً، بسبب ما وصفه الموقع بالحساسيات السياسية.

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وبرر الوزير المستقيل بوروش موقفه بقوله إن القرار اتُّخذ "بموجب صلاحياته"، وعملية المصادرة، في حالة تنفيذها، ستجبر أصحاب العقارات الفلسطينيين على التخلي عن منازلهم ومحالهم التجارية في الشارع.

وأفاد مكتب الوزير بأن القرار تم إبلاغه إلى المكتب القانوني في مكتبه، لكن لا يتضمن أي حيثيات قانونية تبرره.

وكان الحاخام بوروش أعلن استقالته من الحكومة، في إطار الخطوات التي اتخذها حزبه "يهودت هتوراة" في أعقاب أزمة التجنيد التي عصفت بالائتلاف.

ومن المتوقع أن تدخل الاستقالة حيز التنفيذ خلال ساعات، وفق القانون الإسرائيلي.