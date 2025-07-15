الخارجية السورية: الغارات الإسرائيلية تستهدف وحدة سوريا "في سياق مشبوه"

أدانت الخارجية السورية اليوم الثلاثاء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عدة مناطق جنوبي البلاد خاصة في محيط مدينة السويداء، معقل الطائفة الدرزية.

أخبار ذات علاقة مع تأجج الوضع.. عشرات الإسرائيليين يعبرون الحدود إلى داخل سوريا

واتهمت الخارجية السورية إسرائيل باستهداف البلاد في "توقيت مدروس" وسياق مشبوه في لحظة مصيرية، بهدف زعزعة الاستقرار الوطني وضرب الوحدة.

وقالت الخارجية السورية في بيان إن الغارات الإسرائيلية المنسقة بوساطة طائرات حربية ومسيرة قتلت عددا من قوات الأمن العام والمدنيين.

واعتبرت أن الغارات الإسرائيلية "انتهاك صارخ" و"خرق فاضح" لمبادئ القوانين الدولي وميثاق الأمم المتحدة، و"تدخل خارجي" في الشؤون الداخلية في سوريا.

أخبار ذات علاقة "يتصرف مثل حماس".. وزير إسرائيلي يدعو إلى اغتيال الشرع

وشهدت محافظة السويداء عدة غارات إسرائيلية، فيما قالت وسائل إعلام سورية إنها استهدفت تجمعات لقوى الأمن العام داخل المحافظة، التي تشهد اشتباكات عنيفة منذ يوم السبت.

وسبق أن توعدت إسرائيل الحكومة السورية وقالت بأنها "ستدافع عن الدروز" في حال استهدافهم، كما اعتبرت أن ضرباتها في محيط مدينة السويداء جاء لتأمين حدودها.