اجتماع فلسطيني إسرائيلي "نادر" في حضرة البابا

جمع بابا الفاتيكان البابا فرانسيس السفيرين الفلسطيني والإسرائيلي في حدائق الفاتيكان، يوم الجمعة؛ للصلاة من أجل إنهاء الحرب في غزة، في الذكرى العاشرة للقاء مماثل مع الرئيسين الإسرائيلي والفلسطيني.

وقال فرانسيس للحشد الصغير الذي ضم نحو 20 من الكرادلة وأعضاء السلك الدبلوماسي لدى الكرسي الرسولي: "أصلي كل يوم من أجل أن تنتهي هذه الحرب أخيرا".

وكان من بينهم السفير الفلسطيني عيسى قسيسية، والسفير الإسرائيلي رافائيل شوتز، بالإضافة إلى ممثلين عن الجاليات المسلمة واليهودية في إيطاليا، بحسب "أسوشيتد برس".