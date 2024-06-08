اجتماع فلسطيني إسرائيلي "نادر" في حضرة البابا
جمع بابا الفاتيكان البابا فرانسيس السفيرين الفلسطيني والإسرائيلي في حدائق الفاتيكان، يوم الجمعة؛ للصلاة من أجل إنهاء الحرب في غزة، في الذكرى العاشرة للقاء مماثل مع الرئيسين الإسرائيلي والفلسطيني.
وقال فرانسيس للحشد الصغير الذي ضم نحو 20 من الكرادلة وأعضاء السلك الدبلوماسي لدى الكرسي الرسولي: "أصلي كل يوم من أجل أن تنتهي هذه الحرب أخيرا".
وكان من بينهم السفير الفلسطيني عيسى قسيسية، والسفير الإسرائيلي رافائيل شوتز، بالإضافة إلى ممثلين عن الجاليات المسلمة واليهودية في إيطاليا، بحسب "أسوشيتد برس".
وأعاد هذا الحدث إلى الأذهان ذكرى أول لقاء استضافه فرانسيس في الحدائق قبل 10 سنوات، عندما استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الإسرائيلي آنذاك شمعون بيريز.
وفي ذلك الوقت، كانت جولة من محادثات السلام بوساطة الولايات المتحدة قد تعثرت.
لكن فرانسيس أبلغ الرئيسين أنه يأمل أن تمثل قمتهما "رحلة جديدة" نحو السلام.
وكما هو الحال الآن، قال فرانسيس إن عددا كبيرا جدا من الأطفال قتلوا بسبب الحرب، وتوسل إلى الجانبين الموافقة على وقف إطلاق النار في غزة.