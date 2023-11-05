بابا الفاتيكان يطلق نداء لوقف الصراع في غزة

أطلق بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، نداء عاجلا لوقف الصراع في غزة، داعيا إلى تقديم المساعدات الإنسانية ومساعدة المصابين من أجل تخفيف الوضع "الخطير جدا".

وقال البابا فرنسيس أمام حشد في ساحة القديس بطرس عقب صلاة التبشير الملائكي، "أواصل التفكير في الوضع الخطير في فلسطين وإسرائيل، حيث فقد العديد من الأشخاص حياتهم. أناشدكم باسم الله أن تتوقّفوا وتعلنوا وقف إطلاق النار".

وقال: "آمل أن يتم اتخاذ جميع الإجراءات من أجل تجنب تصاعد في الصراع، وأن تتم مساعدة الجرحى، وأن تصل المساعدات إلى سكان غزة، حيث الوضع الإنساني خطير جدا".