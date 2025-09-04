واشنطن تفرض عقوبات على 3 منظمات حقوق إنسان فلسطينية

أظهر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، أن واشنطن فرضت عقوبات على ثلاث منظمات حقوقية فلسطينية.

وأدرجت الولايات المتحدة، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومقرهما قطاع غزة، بالإضافة إلى مؤسسة الحق- القانون من أجل الإنسان ومقرها رام الله، فيما قالت الوزارة إنها تصنيفات متعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية.

وتسعى الولايات المتحدة إلى مزيد من الضغط على حركة حماس، حيث جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، دعوته لحركة حماس لإطلاق سراح الرهائن جميعهم، مشيرًا إلى أن حرب إسرائيل على غزة ستنتهي إذا نفذت ذلك الأمر.