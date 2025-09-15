عراقجي من الدوحة: نقف إلى جانب قطر لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، أن زيارته إلى العاصمة القطرية الدوحة تحمل رسالة تضامن واضحة من الشعب الإيراني، مفادها وقوف طهران إلى جانب قطر والدول الإسلامية كافة في مواجهة الممارسات الإسرائيلية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وكتب عراقجي في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "جئت إلى الدوحة برسالة واضحة من الشعب الإيراني بأنّ إيران تقف إلى جانب قطر وجميع الإخوة والأخوات المسلمين ضد الآفة التي تروّع المنطقة".

وأرفق الوزير منشوره بصورة جمعته مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال لقائهما في الدوحة.

وتأتي زيارة عراقجي في سياق القمة العربية-الإسلامية الطارئة التي تستضيفها الدوحة، عقب الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الأسبوع الماضي، والذي أسفر عن مقتل عدد من قادة حركة "حماس" المقيمين في قطر.

وقد وصف هذا الهجوم بأنه "اعتداء غير مسبوق" على دولة خليجية حليفة للولايات المتحدة.

أخبار ذات علاقة قمة الدوحة.. منصة للوحدة العربية واختبار الضغط على تل أبيب

ويشارك في القمة عدد من الزعماء والقادة العرب والمسلمين، في ظل دعوات لتوحيد الموقف تجاه التصعيد الإسرائيلي المتسارع، وسط تحذيرات من أن استمرار هذا التصعيد قد يؤدي إلى تفجّر توترات إقليمية أوسع تعرقل جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة.