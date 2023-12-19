مقتل 4 عناصر من "حزب الله" إثر غارات إسرائيلية
نعت ميليشيات حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، 4 عناصر قُتلوا في استهداف إسرائيلي لمواقع في جنوب لبنان.
وذكرت تقارير إعلامية أن قتلى حزب الله سقطوا إثر غارات شنها الطيران الإسرائيلي على المنطقة الواقعة بين الناقورة وعلما الشعب في القطاع الغربي، وإثر غارة على منزل في عيتا الشعب.
كما قُتل مدني لبناني إثر غارات إسرائيلية استهدفت أحياء سكنية في بلدة رب ثلاثين، بالتزامن مع تعرض الطريق المؤدي إلى بلدة الطيبة لقصف طال تل دبين وسهل مرجعيون أيضًا.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو استهدف مجموعة لحزب الله قرب منطقة شتولا في الجليل الغربي.
في غضون ذلك، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم، عن إطلاق صواريخ من لبنان تجاه ثكنة مطار كريات شمونة شمال إسرائيل.
وقالت كتائب القسام إنها أطلقت 12 صاروخًا "ردًا على المجازر التي تُرتكب بحق سكان غزة".
وفي أسوأ تصعيد، منذ 17 عامًا، يشتبك حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي بشكل مستمر منذ اندلاع الحرب في غزة.