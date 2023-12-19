مقتل 4 عناصر من "حزب الله" إثر غارات إسرائيلية

نعت ميليشيات حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، 4 عناصر قُتلوا في استهداف إسرائيلي لمواقع في جنوب لبنان.

وذكرت تقارير إعلامية أن قتلى حزب الله سقطوا إثر غارات شنها الطيران الإسرائيلي على المنطقة الواقعة بين الناقورة وعلما الشعب في القطاع الغربي، وإثر غارة على منزل في عيتا الشعب.

كما قُتل مدني لبناني إثر غارات إسرائيلية استهدفت أحياء سكنية في بلدة رب ثلاثين، بالتزامن مع تعرض الطريق المؤدي إلى بلدة الطيبة لقصف طال تل دبين وسهل مرجعيون أيضًا.