"سنضرب بيد من حديد".. "الدعم السريع" تسقط مسيرة تركية غرب كردفان (فيديو)

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الخميس، عن إسقاط طائرة مسيّرة من طراز (أكانجي) تركية الصنع بمنطقة الخوي غرب كردفان.

وأفادت بأن إسقاط المسيرة جاء أثناء استهدافها المدنيين وقتل العشرات في إقليمي دارفور وكردفان.

وأكدت قوات الدعم السريع، في بيان: "جاهزيتها للتصدي لأي عدوان جوي أو محاولات تسلل تنفذها ميليشيا الحركة الإسلامية الإرهابية وأعوانها، الذين دأبوا على قتل المدنيين وترويعهم، وتدمير المنشآت الحيوية، خاصة المستشفيات، بهدف زعزعة الاستقرار في إقليمي كردفان ودارفور، ونؤكد قدرتنا على دك حصون جيش الحركة الإسلامية وتحييد كل منظوماتهم وطائراتهم".

أخبار ذات علاقة قوات الدعم السريع تحقق انتصاراً جديداً غرب أمدرمان

وقالت القوات في بيانها "إن مواصلة استهداف الأحياء السكنية والأسواق يكشف بوضوح استخفاف الجيش الإرهابي والميليشيات المتحالفة معه بحياة الأبرياء، ويبرهن على انتهاكهم الصارخ للقوانين والأعراف الدولية".

وأضاف البيان أن "الهجمات المتكررة على القرى والمدن تؤكد الوجه الحقيقي لهذا الجيش القائم على سياسات عنصرية وجهوية بغيضة تستهدف المدنيين العُزّل في مناطق تخلو تماماً من أي أهداف عسكرية".

وختمت قوات الدعم السريع بيانها بالقول "وبهذا نوجه إنذاراً صريحاً لجيش الحركة الإسلامية وأعوانه بأننا نملك من القدرات والمنظومات ما يحمي أرضنا ومواطنينا وجنودنا في كل أنحاء السودان".

وأكدت أنها "على أهبة الاستعداد وبكامل اليقظة لحماية المدن والقرى وضمان أمن المواطنين. ولن نسمح، تحت أي ظرف، بالمساس بسلامة المجتمعات أو استهداف حياة الأبرياء. كما نحذر كل من تسوّل له نفسه الاعتداء على شعبنا في أي منطقة بأننا سنضرب بيدٍ من حديد دون تهاون".