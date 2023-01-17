السعودية تنشئ أول هيئة للأمن الغذائي

أعلنت السعودية اليوم الثلاثاء، عن إنشاء أول هيئة حكومية للأمن الغذائي في المملكة التي تتبنى إستراتيجية للأمن الغذائي تضمن إمدادات السلع الغذائية للمملكة، بما في ذلك وقت الأزمات العالمية، مثل الحروب وانتشار الأوبئة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن مجلس الوزراء خلال اجتماعه الدوري برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، قرر "تحويل (المؤسسة العامة للحبوب) إلى هيئة باسم (الهيئة العامة للأمن الغذائي)، والموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمية لها".

وأنشأت الرياض المؤسسة العامة للحبوب قبل أكثر من خمسة عقود، وكان اسمها "المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق"، لتتولى إدارة نشاط الصوامع وتشغيلها وتنميتها وتطويرها، إضافة إلى مهمات تنظيم نشاط المطاحن لإنتاج الدقيق ومراقبته والإشراف عليه.