السعودية تنشئ أول هيئة للأمن الغذائي
أعلنت السعودية اليوم الثلاثاء، عن إنشاء أول هيئة حكومية للأمن الغذائي في المملكة التي تتبنى إستراتيجية للأمن الغذائي تضمن إمدادات السلع الغذائية للمملكة، بما في ذلك وقت الأزمات العالمية، مثل الحروب وانتشار الأوبئة.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن مجلس الوزراء خلال اجتماعه الدوري برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، قرر "تحويل (المؤسسة العامة للحبوب) إلى هيئة باسم (الهيئة العامة للأمن الغذائي)، والموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمية لها".
وأنشأت الرياض المؤسسة العامة للحبوب قبل أكثر من خمسة عقود، وكان اسمها "المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق"، لتتولى إدارة نشاط الصوامع وتشغيلها وتنميتها وتطويرها، إضافة إلى مهمات تنظيم نشاط المطاحن لإنتاج الدقيق ومراقبته والإشراف عليه.
وقال وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي، عبر تويتر، إن تحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى هيئة عامة للأمن الغذائي يأتي بهدف "تعزيز وتنظيم منظومة الأمن الغذائي بما يتفق مع رؤية المملكة 2030 وإستراتيجية الأمن الغذائي لتواكب المستجدات العالمية لضمان إمدادات السلع الغذائية للمملكة".
ونقلت "واس" عن الفضلي قوله إن الهيئة الجديدة ستسهم في تحسين مؤشرات الأمن الغذائي وتحقيق الأهداف الوطنية في تطوير وتنمية القطاع، وتعزيز نجاحات المملكة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وأضاف الفضلي أن القرار "سيعزز دور الهيئة الجديدة في ممارسة مهامها واختصاصاتها في تنفيذ وإدارة برامج إستراتيجية الأمن الغذائي على أكمل وجه، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بما يتوافق مع متطلبات المرحلة، للإسهام في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة".
ونقلت "واس" أيضا عن محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي، أحمد بن عبدالعزيز الفارس، قوله إن تحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى "الهيئة العامة للأمن الغذائي" سيسهم في توحيد جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
وقال الفارس إن "تحويل المؤسسة إلى هيئة عامة، جاء بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت ولله الحمد في مجال الأمن الغذائي خاصة خلال الأزمات العالمية، وإدارة ملف لجنة الوفرة للسلع الغذائية التي تضم ممثلين عن 11 جهة حكومية، بهدف رصد مستويات الخزن الإستراتيجي واستقرار الإمدادات للسلع الغذائية للمملكة والتدخل عند الحاجة".
وأوضح أن "الهيئة الجديدة ستعمل على عدة ملفات منها صياغة المخطط الشامل للخزن الإستراتيجي ووضع الأنظمة والتشريعات المتعلقة به، وتطوير نظام الإنذار المبكر للغذاء، وتحديد مستهدفات الفقد والهدر الغذائي وتخطيط تنفيذ برامج التوعية للحد منها، وعقد الشراكات مع الدول والمنظمات العالمية وتبادل الخبرات".