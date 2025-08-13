المرصد: مجموعة تابعة للحكومة السورية سيطرت بالقوة على منتجع في طرطوس

اتهم المرصد السوري لحقوق الإنسان مجموعة تابعة للحكومة السورية بـ"السيطرة بالقوة" على منتجع في مدينة طرطوس الساحلية.

وقال المرصد إن "مجموعة مسلحة مرتبطة بالحكومة اقتحمت منتجع هوليدي بيتش وطردت أصحابه، كما أقالت عدداً من مدراء الأقسام المنحدرين من الطائفة العلوية، وأوقفت تقديم المشروبات الروحية، لتستثمره لصالحها".

وأضاف: "لم يُعرف ما إذا كانت العائدات تذهب مباشرة للمستولين أم للحكومة في دمشق".

ولفت المرصد إلى أن "المنتجع الضخم يعود لرجل أعمال من الطائفة العلوية، ويعد من أبرز الوجهات السياحية في سوريا، إذ كان يستقطب سياحاً محليين ودوليين، غير أن الإقبال عليه تراجع بنحو 75% مقارنة بالسنوات السابقة عقب سيطرة المجموعة عليه".

ويضم المنتجع شققاً فندقية وشاليهات ومسابح، وشاطئاً رملياً، ويصنّف ضمن فئة الخمس نجوم، ما يجعله من أهم المرافق السياحية في البلاد.

واعتبر المرصد "هذا الاستيلاء انتهاكاً صارخاً للحقوق المدنية، ويعزز المخاوف بشأن مستقبل الاستثمار السياحي في سوريا، خاصة في ظل تصاعد حالات الاستحواذ على الممتلكات بالقوة دون أي مساءلة قانونية".