غزّية مفرج عنها تروي تفاصيل صادمة عن ظروف اعتقالها

روت الفلسطينية نبيلة مقداد مأساتها خلال فترة اعتقالها من قبل الجيش الإسرائيلي في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، والإفراج عنها عقب 43 يوما في محافظة رفح.

وقالت مقداد، لـ"إرم نيوز"، "إن الجيش الإسرائيلي اعتقلها من منزلها في أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي وسط ضرب واعتداء منذ لحظة الاعتقال حتى لحظة الإفراج، ثم اقتادوها، بعد أن قاموا بخلع حجابها وتقييد يديها، إلى معسكر للجيش داخل الحدود".

وأضافت مقداد: "وصلنا إلى معسكر الجيش بعد حوالي ثلاث ساعات في حالة يرثى لها، لأتفاجأ بعدد من الكلاب البوليسية تعوي بجانب أذني حيث كنت معصبة العينين، شعرت بالخوف الشديد وناشدت الجنود بأن يبعدوها عنّي، فقد كنت أسمع صوت أسنانها الحادة".

وتابعت: "بعد أيام من التعذيب والتجويع في العراء والبرد القارس، جرى تحويلي أنا وبعض المعتقلات إلى سجن آخر عرفنا فيما بعد بأنه سجن الدامون الخاص بالمعتقلات الفلسطينيات".

وأضافت: "كانت المعاملة سيئة جدًا، فضلًا عن الإهانة والتعذيب والتفتيش العاري بشكل يومي، حيث كان يتم تفتيشنا بعد خلع ملابسنا من قبل مجندات إسرائيليات، وتركنا ساعات في البرد".

ولفتت مقداد إلى أن مصلحة السجون الإسرائيلية كانت تتبع مع المعتقلات سياسة التجويع، من خلال حرمانهن من الوجبات ساعات طويلة، ثم تقديم وجبات طعام فاسدة، ما أدى لإصابتها بالتسمم من دون تقديم العلاج لها.

وقالت مقداد: "عندما حان وقت الإفراج عني، قبل حوالي أقل من أسبوع، لم يكن لدي أي ملابس غير ملابس السجن، فاضطررت إلى أخذ ملابس إحدى المعتقلات الفلسطينيات من مدن الضفة الغربية، وتم إجلائي من السجن باتجاه معبر كرم أبو سالم في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة".

وأوضحت: "عندما وصلنا إلى معبر كرم أبو سالم قام الصليب الأحمر الدولي باستقبالنا، فطلبت أن أتواصل مع أحد من عائلتي التي لا أعرف عنها شيئًا، حاولت مئات المحاولات من دون جدوى، فتواصلت مع أحد من أقربائي يسكن في مدينة رفح، وجاء لأخذي بعد فترة وجيزة".

وأكدت المفرج عنها مقداد أنها حتى اللحظة لا تعرف أي شيء عن مصير عائلتها التي بقيت حبيسة شمال غزة، ولم تتمكن من الوصول إلى جنوب القطاع.

وقالت: "كل يوم أحاول التواصل مع أحد من أفراد العائلة من دون جدوى، ولا أعلم ما هو مصيرهم في ظل المجاعة التي يتعرض لها السكان شمال وادي غزة، وأشعر بالقلق والخوف الشديدين على حياتهم، ومن أن يكونوا قد تعرضوا لمكروه".

وطالبت المؤسسات الحقوقية والدولية بضرورة التوصل إلى طريقة يمكنها من خلالها الالتقاء بعائلتها ولم شملها من جديد، لا سيما وأن من بينهم 3 أطفال يحتاجون إلى الرعاية والغذاء.