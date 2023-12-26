إصابة 3 جنود أمريكيين في هجوم بالعراق وواشنطن ترد

قال مسؤولون إن الجيش الأمريكي شن ضربات جوية انتقامية دقيقة أمس الاثنين في العراق بعد هجوم بطائرة مسيرة ملغومة شنه مسلحون متحالفون مع إيران في وقت سابق من اليوم نفسه وأسفر عن إصابة ثلاثة جنود أمريكيين، أحدهم في حالة حرجة.

والهجوم والرد عليه هما أحدث دليل على كيفية امتداد الحرب بين إسرائيل وحركة حماس إلى أنحاء الشرق الأوسط وتسببها في اضطرابات حولت القوات الأمريكية في العراق وسوريا إلى أهداف.

وقال الجيش الأمريكيي إنه شن الضربات بناء على توجيهات الرئيس الأمريكي جو بايدن في الساعة 1:45 بتوقيت جرينتش، مما أسفر على الأرجح عن مقتل "عدد من مقاتلي كتائب حزب الله" وتدمير العديد من المنشآت التي تستخدمها الجماعة.

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، في بيان "تهدف هذه الضربات إلى محاسبة تلك العناصر المسؤولة بشكل مباشر عن الهجمات على قوات التحالف في العراق وسوريا وتقليل قدرتها على مواصلة الهجمات. سنحمي قواتنا دائما".

وتعرضت قاعدة أمريكية في أربيل بالعراق لهجوم بطائرة مسيرة أمس الاثنين مما أدى إلى وقوع خسائر في صفوف الأمريكيين.