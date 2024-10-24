وزير سابق: لبنان يعيش "حالة انقلابية" دائمة ومحتل بدعم خارجي

وصف الوزير اللبناني السابق يوسف سلامة، اليوم الخميس، الحالة التي تعيشها بلاده بأنها حالة "انقلاب دائم" مستمرة منذ أكثر من 70 عامًا.

ورأى سلامة، في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس"، اليوم، أن "لبنان يحتله منذ سنوات بعض قادته وأبنائه بدعم خارجي".

وكتب الوزير السابق: "المشكلة الأساسية التي نعانيها منذ 7 عقود أنه لا توجد حتى اليوم إرادة وطنية وسياسية جامعة لتسليم الجيش أمن الوطن وإلغاء جميع الأحزاب والقوى المسلحة غير الشرعية".

وختم قائلًا: "لبنان يعيش حالة انقلابية دائمة، يحتله منذ سنوات بعض قادته وأبنائه بدعم خارجي".

ويخوض تنظيم "حزب الله" اللبناني، الموالي لإيران، صراعاً عسكرياً متصاعداً، تغذيه طهران، ضد إسرائيل، في حرب إسناد لغزة.

وتتزايد المخاوف من توسع الصراع بين إسرائيل و"حزب الله" في جنوب لبنان، بعد مقتل 3 جنود من الجيش اللبناني، يوم الأربعاء.

وأبلغ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، في اتصال هاتفي، الأربعاء أن واشنطن تشعر بقلق إزاء تقارير عن ضربات على القوات المسلحة اللبنانية.

وحثّ الوزير الأمريكي أوستن إسرائيل على اتخاذ خطوات لضمان سلامة الجيش اللبناني وبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان.