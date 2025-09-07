يتضمن "غرفة عمليات" لحماس.. الجيش الإسرائيلي يدمر نفقا بحي الزيتون (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير طريق تحت الأرض (نفق) يمتد لمئات الأمتار، في حي الزيتون شمال قطاع غزة "كان يحتوي على غرفة عمليات استخدمتها كتيبة الزيتون التابعة لحركة حماس لتنسيق هجماتها الإرهابية ضد القوات الإسرائيلية" وفق قوله.

وأوضح المتحدث باسم الجيش أن "القوات قضت على إرهابيين كانوا مختبئين داخل المبنى الذي يضم فتحة تؤدي إلى الطريق تحت الأرض، كما شُنّت هجمات على عشرات الأهداف الإرهابية الأخرى، بما في ذلك نقاط مراقبة ومستودعات أسلحة كانت تشكل تهديدًا مباشرًا للقوات في المنطقة".

