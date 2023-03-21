"خريطة سموتريتش".. الأردن يحذر وإسرائيل تهدئ

حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، من أن على الحكومة الإسرائيلية أن تقول بشكل واضح إن تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لا تمثلها.

وأكد الصفدي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية، أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تحريضية ولن تنال منا ونحذر من خطورة هذا الفكر المتطرف.

وأوضح وزير الخارجية الأردني، سنتخذ المواقف اللازمة في حال تصاعد الاستفزازات.

ومن جهتها نقلت وكالة رويترز عن مصدر أردني مسؤول اليوم الثلاثاء أن المملكة تلقت تطمينات إسرائيلية بأن سلوك سموتريتش لا يمثل موقفها.

وأضاف المصدر أيضا أن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى أشاروا أيضا إلى رفضهم لتصرف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش خلال كلمة ألقاها أمس الاثنين على منصة بها خريطة مغلوطة لإسرائيل تضم حدود الأردن والأراضي الفلسطينية.

وأكد المسؤولون الإسرائيليون أنهم يحترمون حدود الأردن ومعاهدة السلام الموقعة مع المملكة.

ووجهت وزارة الخارجية، وعدد من المسؤولين في إسرائيل، رسائل تهدئة إلى الأردن، بعد الأزمة.