إسرائيل تمنع خدمات القنصلية الإسبانية عن فلسطينيي الضفة الغربية

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الاثنين، إنها طلبت من القنصلية الإسبانية في القدس التوقف عن تقديم خدمات قنصلية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، اعتبارا من 1 يونيو/حزيران المقبل؛ بسبب اعتراف مدريد بدولة فلسطين.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلت عنه "فرانس برس"، أن القنصلية الإسبانية في القدس "مخوّلة تقديم خدمات قنصلية لسكان المنطقة القنصلية في القدس فقط، وغير مخوّلة تقديم خدمات أو القيام بنشاط قنصلي لسكان المنطقة الخاضعة للسلطة الفلسطينية".