لبنان: لا تنسيق مع إسرائيل بشأن مسألة "حصر السلاح"

نفى لبنان أي تنسيق مع إسرائيل بشأن مسألة حصر السلاح بيد الدولة، وذلك بعد انطلاق إجراءات حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، إثر قرار حكومي بنزع سلاح ميليشيا "حزب الله".

وكلّفت الحكومة اللبنانية، الجيش إعداد خطة نزع سلاح "حزب الله"، لتطبيقها قبل نهاية العام، في خطوة يرفضها، بالمطلق، الحزب المدعوم من طهران.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع اللبنانية، أنه "يتمّ التداول في بعض وسائل الإعلام بكلام منسوب إلى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، ردًّا على سؤال وُجّه إليه في إحدى المقابلات التلفزيونية، حول تنسيق مزعوم بين الدولة اللبنانية أو وزارة الدفاع الوطني والمخابرات الإسرائيلية لحصر السلاح بيد الدولة".

أخبار ذات علاقة مستشار خامنئي: إيران تعارض نزع سلاح حزب الله في لبنان

وأشار البيان إلى أنّ "أي كلام عن تنسيق مع العدو الإسرائيلي هو محض اختلاق وافتراء، ولم يأت اللواء منسى على ذكر أي تنسيق مع العدو، لا من قريب ولا من بعيد".

وأوضح أنّ "ما قصده (الوزير) بالتنسيق للشروع في تطبيق الآلية، إنما يتمّ حصرًا بين لبنان والدول الأعضاء في اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية (Mechanism)".

وأكد بيان الوزارة اللبنانية أن "الكلام عن تلقي لبنان تعليمات من العدو الإسرائيلي، هو إساءة مقصودة وتحوير لوقائع الحوار المتلفز القصير واجتزاء خبيث يهدف إلى تضليل الرأي العام في المراحل الأولى من تطبيق خطة الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية" وفق تعبيره.

وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد شجبت التصريحات الأخيرة الصادرة عن علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني، والتي تشكّل "تدخّلًا سافرًا وغير مقبول في الشؤون الداخلية اللبنانية".

أخبار ذات علاقة الجيش اللبناني ينهي خطة تنفيذ الورقة الأمريكية لنزع سلاح "حزب الله"

جاء ذلك بعد أن قال مستشار المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم السبت، إن بلاده تعارض قرار الحكومة اللبنانية بنزع سلاح ميليشيا حزب الله، وفق ما نقلت عنه وكالة "تسنيم" للأنباء.