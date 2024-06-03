للمرة الأولى.. نهاريا تدخل دائرة تصعيد حزب الله وإسرائيل (فيديو)
تسبب هجوم بطائرة مسيّرة أطلقت من جنوب لبنان، الأحد، على نهاريا بالجليل الأعلى، في اندلاع حريق وأضرار مادية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي فشل محاولات اعتراض المسيّرة ما تسبب باندلاع حريق في المنطقة، دون تأكيد وقوع ضحايا أو إصابات.
وتقع نهاريا على بعد 7 كيلومترات من الحدود اللبنانية، في حين دوت صفارات الإنذار للتحذير من هجوم جوي في المدينة البالغ تعدادها 75 ألف نسمة مما دفع السكان للبحث عن ملاذ آمن.
جاء ذلك بعد يوم من إطلاق صواريخ على نحو مستمر من لبنان على شمال إسرائيل.
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "رد طوال اليوم بقصف أهداف لحزب الله"، لافتاً إلى أنه "حاول دون جدوى اعتراض الطائرة المسيّرة".
ونشر موقع "واي نت" الإخباري، وقناة "12" التلفزيونية لقطات لسقوط طائرة مسيّرة وهبوطها في منطقة محاطة بالأشجار. وكان بالإمكان رؤية البحر المتوسط في الخلفية.
وأظهرت لقطات تلفزيونية لـ"رويترز"، قوات الأمن الإسرائيلية وهي تزيل في وقت لاحق جسماً من منطقة الحريق الذي كان على جانب طريق في المدينة.