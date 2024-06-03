للمرة الأولى.. نهاريا تدخل دائرة تصعيد حزب الله وإسرائيل (فيديو)

تسبب هجوم بطائرة مسيّرة أطلقت من جنوب لبنان، الأحد، على نهاريا بالجليل الأعلى، في اندلاع حريق وأضرار مادية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي فشل محاولات اعتراض المسيّرة ما تسبب باندلاع حريق في المنطقة، دون تأكيد وقوع ضحايا أو إصابات.

وتقع نهاريا على بعد 7 كيلومترات من الحدود اللبنانية، في حين دوت صفارات الإنذار للتحذير من هجوم جوي في المدينة البالغ تعدادها 75 ألف نسمة مما دفع السكان للبحث عن ملاذ آمن.

جاء ذلك بعد يوم من إطلاق صواريخ على نحو مستمر من لبنان على شمال إسرائيل.