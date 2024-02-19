معاريف: انتشار أمراض معدية يهدد حياة رهائن إسرائيليين

أمراض خطيرة

تحقيق الصحيفة، أظهر اليوم الإثنين، أن أمراضًا معدية خطيرة تفشّت في قطاع غزة، ناجمة عن انتشار أنواع مختلفة من البكتيريا والفطريات والفيروسات، وأن هناك احتمالات متزايدة بتسببها في أمراض خطيرة، لا تظهر أعراضها سوى في مراحل متأخرة من الإصابة.

وأشارت إلى أن الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس عُرضة للإصابة بتلك العدوى، لا سيما عقب ظهور نتائج الفحوصات التي خضع لها أسرى أفرجت عنهم حركة حماس، حيث رصدت التهابات معوية، نجمت عن إصابتهم بأنواع من البكتيريا والميكروبات مثل ميكروب السالمونيلا وغيرها، التي تجعلهم عُرضة للجفاف، وفي أسوأ الأحوال يمكن أن تصل بهم إلى تسمم الدم أو المخ.

وأشار خبراء إلى أن تلك المشكلات تهدّد بشكل أكبر كل من يعانون من تاريخ مرضي، وأن هناك قابلية للإصابة بأمراض خطيرة منها التهاب الكبد الوبائي، في ظل بيانات دولية تتحدّث عن انتشار المرض بالقطاع، والتي تظهر أعراضه في صورة أنفلونزا وارتفاع حرارة الجسم والقيء وألم البطن والوهن.

وحذّر الخبراء من إمكانية انتشار أمراض أخرى جراء موسم الشتاء، الذي يضرب غزة بقوة، وقالوا إن هناك احتمالات للإصابة بالالتهاب الرئوي، وسط انتشار نسب إصابة مرتفعة بالأنفلونزا الموسمية وربما فيروس كورونا.

ولفتت الصحيفة إلى أن الظروف التي يواجهها الأسرى في أمكان ضيقة وغياب التهوية تزيد خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي، الذي يمكنه أن يؤدي إلى الوفاة.