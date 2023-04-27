الرئيس التونسي يعين سفيراً جديداً لدى سوريا

قالت الرئاسة التونسية في بيان، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد عين، اليوم الخميس، السفير محمد المهذبي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى الجمهورية العربية السورية، في أحدث تحرك عربي لإنهاء العزلة الإقليمية لسوريا.

وكانت تونس قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع سوريا قبل نحو عشر سنوات عقب انطلاق احتجاجات مناهضة للحكومة، العام 2011، والتي تطورت إلى حرب أهلية لاقى فيها مئات آلاف المدنيين حتفهم ونزح الملايين.