الرئيس التونسي يعين سفيراً جديداً لدى سوريا
قالت الرئاسة التونسية في بيان، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد عين، اليوم الخميس، السفير محمد المهذبي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى الجمهورية العربية السورية، في أحدث تحرك عربي لإنهاء العزلة الإقليمية لسوريا.
وكانت تونس قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع سوريا قبل نحو عشر سنوات عقب انطلاق احتجاجات مناهضة للحكومة، العام 2011، والتي تطورت إلى حرب أهلية لاقى فيها مئات آلاف المدنيين حتفهم ونزح الملايين.
ومنتصف الشهر الجاري، أعلنت سوريا إعادة فتح سفارتها في تونس وتعيين سفير لديها، بعدما اتخذت تونس خطوة مماثلة في وقت سابق، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا".
وقال بيان مشترك للدولتين، إن "إعادة فتح السفارة السورية في تونس يمثل تجاوبا مع المبادرة التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي قام بتعيين سفير لبلاده لدى دمشق".
ولفت البيان أن الحكومة السورية أعلنت موافقتها الفورية على تعيين السفير التونسي، وقررت إعادة فتح سفارتها في تونس وتعيين سفير جديد خلال فترة قريبة.