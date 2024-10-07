في ذكرى 7 أكتوبر.. خامنئي يعلّق بـ"العبرية" على "طوفان الأقصى"

نشر المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، الاثنين، تدوينة باللغة العبرية، عبر أحد حساباته على منصة "إكس"، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للهجوم المسلح الذي شنته حركة "حماس" الفلسطينية على جنوب إسرائيل.

وجاء في تدوينة خامنئي، التي يبدو أنها موجهة للإسرائيليين على وجه الخصوص، كونها كتبت بلغتهم، أن "عملية طوفان الأقصى أعادت إسرائيل 70 عاماً إلى الوراء".

وفي تدوينة أخرى، باللغة الإنجليزية هذه المرة، علّق خامنئي على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل، قبل أيام.

وقال في التدوينة: "كانت عملية (الوعد الصادق 2) الرائعة التي قامت بها قواتنا المسلحة قانونية ومشروعة تماماً"، على حد تعبيره.

وشدد المرشد الأعلى لإيران في تدوينته على أنه "إذا لزم الأمر، سيتم فعل ذلك مرة أخرى في المستقبل"، على حد قوله.

وأضاف في تدوينة تالية: "ما قامت به قواتنا المسلحة هو إنزال الحد الأدنى من العقاب بذلك النظام الغاصب رداً على جرائمه المروعة".

وجدد خامنئي التأكيد على أن "من حق الشعب الفلسطيني أن يقف في وجه عدو استولى على أرضه. ومن يدعم الشعب الفلسطيني يقوم بواجبه"، حسب قوله

ومنح خامنئي، يوم الأحد، العميد أمير علي حاجي زاده، قائد ما تسمى "القوة الجوفضائية" التي تتبع "الحرس الثوري"، وساماً عسكرياً رفيعاً؛ وذلك بعد إشرافه على الضربة الصاروخية ضد إسرائيل.

وذكر الموقع الإلكتروني لخامنئي أن "القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية قلّد في مراسم خاصة العميد حاجي زاده (وسام الفتح)؛ تكريمًا على الجهود المبذولة في عمليّتي (الوعد الصادق) المُشرقتين".

ويعتبر "وسام الفتح"، بحسب ما أورده موقع خامنئي الإلكتروني، "رمزاً للعمليات المنتصرة لمجاهدي الإسلام، والفاتحين في هذه العمليات".

ويتألف هذا الوسام من "3 وريقات لشجرة نخيل، وقبّة مسجد خرّمشهر الجامع، إضافة إلى راية جمهوريّة إيران الإسلامية"، وفق موقع المرشد.

يُذكر أن حاجي زاده، الذي يبلغ من العمر 62 عاماً، يقود "القوة الجوفضائية"، منذ تأسيسها في العام 2009، وقد أطلقت إيران على هجومين صاروخيين ضد إسرائيل هذا العام اسم "الوعد الصادق" في مرحلتيه الأولى والثانية.