غالانت: فتح معبر جديد لإيصال المساعدات إلى غزة عن طريق الأردن

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن بلاده ستفتح معبرا بريا جديدا لتسهيل إيصال المساعدات من الأردن أو من الخارج، إلى قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام محلية، إن المعبر الجديد سيقام في الجزء الشمالي من حدود غزة.

وتأتي تصريحات غالانت، في ظل الحديث عن محادثات لعقد صفقة تبادل أسرى جديدة مع حركة حماس، تفضي إلى تهدئة تمتد لعدة أسابيع، بالتزامن مع تزايد الضغوط الغربية على إسرائيل لا سيما من قبل الولايات المتحدة، للتغيير من طريقة تنفيذ عملياتها العسكرية في قطاع غزة وضمان إيصال مزيد من المساعدات للمدنيين.

وتريد إسرائيل عقد صفقة تفضي للإفراج عن جميع الرهائن في غزة، وفي الوقت ذاته، ضمان استئناف عمليتها العسكرية بعد انتهاء الهدنة لشن اجتياح عسكري واسع لرفح جنوبي القطاع.