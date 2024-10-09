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قتلى في غارة إسرائيلية على بلدة "دردغيا" جنوبي لبنان

قتلى في غارة إسرائيلية على بلدة "دردغيا" جنوبي لبنان
من الغارات الإسرائيلية على لبنانالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
09 أكتوبر 2024، 8:10 م

قُتل وجُرح عدد من الأشخاص مساء الأربعاء، إثر شن الجيش الإسرائيلي غارة على بلدة دردغيا بقضاء صور جنوب لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان إن "الغارة على دردغيا استهدفت منزلاً يقطنه مسن ومسنة ويقع الى جانب كنيسة".

ومن جهتهم، أفاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن الغارة على دردغيا استهدفت مركز الدفاع المدني في البلدة، وهو ملاصق لكنيسة تعرضت لأضرار.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية أن الغارة على البلدة أسفرت عن 5 قتلى وعدد من الجرحى، مشيرة إلى وجود بعض العالقين تحت الأنقاض.

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