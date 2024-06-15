الغزيون بلا أضاحٍ مع حلول العيد

حال الارتفاع الكبير في أسعار المواشي وندرة وجودها في قطاع غزة، دون تمكن الغالبية العظمى من الغزيين من شراء الأضاحي استعدادًا لعيد الأضحى، ما زاد من قتامة الظروف التي فرضتها الحرب والتي غيبت أجواء العيد.

وتمنع إسرائيل إدخال المواشي منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في حين تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية في نفوق عدد كبير منها وتدمير مزارع كان يستخدمها مزارعون لتربية المواشي.

أسعار مرتفعة

ويقول الفلسطيني علي الجمّال، الذي يقيم في مخيم إيواء بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، إنه لم يتمكن من شراء أضحية هذا العام، وهي العبادة التي دأب عليها هو وأسرته منذ أكثر من عشرين عامًا، بسبب الارتفاع الكبير في أسعارها.