مصر تعاقب 16 شركة بتهمة "التحايل" على الحجاج

وجّه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم السبت، بسحب رخص 16 شركة سياحة وإحالة مسؤوليها إلى النيابة العامة، بتهمة "التحايل" لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية.

وبحسب بيان الرئاسة المصرية، تم رصد 16 شركة سياحة بصورة مبدئية تحايلت لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أي خدمات للحجاج.

وكلف مدبولي بسحب رخص هذه الشركات، وإحالة المسؤولين إلى النيابة العامة، مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا بوفاتهم، بحسب البيان.

وكانت مصر قد شكلت خلية أزمة أمس للتحقيق بعد أن أعلنت مصادر طبية وأمنية عن وفاة ما لا يقل عن 530 مصريًا أثناء مناسك الحج وآخرين مفقودين.‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، الثلاثاء الماضي، إنها تكثف جهود البحث عن المواطنين المصريين المفقودين بالتنسيق مع السلطات السعودية.