أمريكا ستنهي وضع "الحماية" من الترحيل للمهاجرين السوريين

أظهر إشعار حكومي نُشر اليوم الجمعة، أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية ستنهي وضع الحماية من الترحيل للمهاجرين السوريين المقيمين في الولايات المتحدة.

وبموجب الإشعار، سيدخل قرار إنهاء وضع الحماية المؤقتة لسوريا، الذي كان مقررا أن ينتهي في 30 سبتمبر أيلول، حيز التنفيذ في 21 نوفمبر تشرين الثاني.

جاء ذلك تزامنا مع بدء الاحتفال ومشاركة وزير الخارجية أسعد الشيباني برفع العلم السوري في مبنى السفارة السورية في واشنطن.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، بأن نائب وزير الخارجية كريستوفر لاندوا، والمبعوث الخاص توماس باراك، ناقشا، مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مستقبل سوريا، والعلاقات الإسرائيلية - السورية.

كما تطرق اللقاء إلى ملف تنفيذ الاتفاق المبرم مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وكان وزير الخارجية السوري التقى أمس في العاصمة الأمريكية واشنطن عدداً من المسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية، بحضور المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن الزيارة التي يجريها الوزير الشيباني إلى الولايات المتحدة، التي تتضمن سلسلة من المحادثات الموسعة.