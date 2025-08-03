إعلام سوري: مسلحون يهاجمون الأمن في السويداء ومقتل عنصر (فيديو)

نقلت قناة "الإخبارية" السورية عن مصدر أمني، أن جماعات مسلحة هاجمت قوى الأمن الداخلي في السويداء؛ ما أسفر عن مقتل عنصر أمن وإصابة آخرين.

وقال المصدر إن الجماعات المسلحة انتهكت وقف إطلاق النار المتفق عليه في المحافظة ذات الأغلبية الدرزية الشهر الماضي، بعد اشتباكات بين مسلحين أسفرت عن مقتل المئات.

ونقلت القناة عن المصدر قوله: "المجموعات الخارجة عن القانون تخرق اتفاق وقف النار في السويداء وتهاجم قوات الأمن الداخلي وتقصف بضع قرى في ريف المحافظة".

أخبار ذات علاقة اشتباكات محتدمة بين مسلحين دروز وعشائر البدو في ريف السويداء (فيديو)

وفي وقت سابق من اليوم الأحد شهدت مناطق في المحافظة اشتباكات، وسط تبادل اتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وذكرت صفحات إخبارية سورية أن مسلحين دروزاً سيطروا على تل حديد في ريف السويداء، وأن الاشتباكات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.