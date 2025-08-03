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العالم العربي

إعلام سوري: مسلحون يهاجمون الأمن في السويداء ومقتل عنصر (فيديو)

إعلام سوري: مسلحون يهاجمون الأمن في السويداء ومقتل عنصر (فيديو)
بقايا دبابة مدمرة عقب اشتباكات سابقة بالسويداء المصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
03 أغسطس 2025، 10:15 ص

نقلت قناة "الإخبارية" السورية عن مصدر أمني، أن جماعات مسلحة هاجمت قوى الأمن الداخلي في  السويداء؛ ما أسفر عن مقتل عنصر أمن وإصابة آخرين. 

وقال المصدر إن الجماعات المسلحة انتهكت وقف إطلاق النار المتفق عليه في المحافظة ذات الأغلبية الدرزية الشهر الماضي، بعد اشتباكات بين مسلحين أسفرت عن مقتل المئات.

ونقلت القناة عن المصدر قوله: "المجموعات الخارجة عن القانون تخرق اتفاق وقف النار في السويداء وتهاجم قوات الأمن الداخلي وتقصف بضع قرى في ريف المحافظة". 

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