"توقيت حرج".. ماذا تعني عودة الدوريات الروسية إلى سوريا؟

يرى خبيران أن عودة الدوريات الروسية إلى جنوب سوريا تمثل محاولة لخلق توازن جديد في مواجهة التصعيد الإسرائيلي المتزايد.

تأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً خطيراً في الضربات الجوية الإسرائيلية التي طالت مؤخراً مواقع حيوية في دمشق، بما في ذلك مبنى وزارة الدفاع والقصر الجمهوري، دون وجود رادع فعال.

غطاء سياسي وأمني

وفي هذا السياق، قال الكاتب والباحث السياسي، محمد هويدي إن دمشق تدرك أن التدخلات الإسرائيلية في الجنوب باتت أكثر انتظاماً واستهدافاً، خصوصاً مع الضربات الجوية التي طالت البنية العسكرية منذ سقوط النظام، وصولاً إلى استهداف مبنى وزارة الدفاع والمواقع العسكرية الأخرى في دمشق، إضافة إلى القصر الجمهوري دون أي غطاء يحمي السلطة.

وأضاف لـ"إرم نيوز"، أن تركيا هي من أشارت على السلطة السورية بأنها بحاجة إلى التنسيق مع روسيا كون الولايات المتحدة والغرب متماهين مع السياسة الإسرائيلية، بالتالي فإن إعادة الدوريات الروسية إلى الجنوب السوري توفر غطاءً سياسياً وأمنياً، على الأقل يحد من نشاط إسرائيل ويفرض عليها بعض القيود، عبر فرض وجود قوة مراقبة دولية.

وأوضح هويدي أن روسيا لعبت دوراً كبيراً سابقاً في الجنوب السوري، وفصلت بين إيران والنظام السوري السابق، والمتوقع اليوم أن تلعب نفس الدور مرةً أخرى، الذي تريده إسرائيل منطقة منزوعة السلاح، الأمر الآخر أن لروسيا دوافع كثيرة منها أن موسكو تسعى لاستعادة حضورها الميداني بعد انشغالها بالحرب الأوكرانية وتراجع نفوذها في سوريا بعد الأسد.

نقطة جيوسياسية

وأشار هويدي إلى أن الجنوب السوري يشكل نقطة حساسة جيوسياسية لروسيا؛ لأنه يطل على إسرائيل والأردن، أي أنها تمتلك في هذا الملف ورقة جيدة تستخدمها في الضغوطات الإقليمية، كما أن عودة هذه الدوريات قد تُقرأ إسرائيلياً على أنها محاولة روسية للحد من الحركة الجوية الإسرائيلية، ما قد يدفع تل أبيب لإعادة تنسيقها العسكري مع موسكو.

وبيّن هويدي أن الأردن يرحب ضمنياً بهذه الخطوة ويراها الوسيلة الوحيدة لحماية الجنوب من الهيمنة الإسرائيلية وبالتالي يحمي حدوده، مع وجود حذر واسع على تنامي النفوذ الروسي على حساب الولايات المتحدة.

واختتم هويدي حديثه قائلاً: إن إمكانية تنفيذ هذه الخطة تحتاج إلى تفاهمات مرتبطة بين الروسي والإسرائيلي، كما أن تركيا تريد عودة روسيا إلى المشهد السوري، فعودة الدوريات الروسية ليست فقط خطوة أمنية بل هي جزء من لعبة التوازنات الإقليمية تسعى من خلالها السلطة المؤقتة إلى كبح جماح إسرائيل.

دوريات أممية

بينما اعتبر المتخصص في الشؤون الروسية، حسام الدين سلوم أن موسكو تريد العود إلى سوريا للمساعدة في إحلال الأمن والاستقرار كما في السابق، وهذه هي الفترة المناسبة لروسيا خاصة بعد أحداث الساحل والسويداء.

وأضاف لـ"إرم نيوز" أن استقدام دوريات روسية هو الحل الأمثل لأن شرائح واسعة من الشعب السوري لاتزال تثق بروسيا، إلى جانب أن الحكومة الانتقالية إلى الآن لم تستطع فرض الأمن والاستقرار في عموم البلاد.

وبيّن سلوم أن هذا الوضع إن لم يوجد له حل، فأمام دمشق حلّان فقط، إما أن يبقى الوضع على حاله أو انفصال الغرب والجنوب وهذا غير متوافق عليه دولياً، ولتفادي أي من الأمرين، يجب أن توافق الحكومة الانتقالية على حل وسط وعودة الدوريات الروسية، والتي ستكون عبارة عن قوات أممية.

وخلص سلوم إلى أن روسيا يمكن لها أن تتواجد في الجنوب السوري بغطاء أممي وموافقة الأمم المتحدة، وهذا الأمر إن حدث سيكون مرضياً للجميع؛ لأنه سيقلل التوترات بما في ذلك الاشتباكات الحاصلة في الجنوب السوري، لأن غير ذلك يعني أن البلاد مقبلة على حرب أهلية أسوأ بعشرات المرات مما يحدث حالياً.