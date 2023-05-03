بعد ليلة عاصفة.. هدوء حذر في غزة مع بدء سريان الهدنة

يعيش قطاع غزة، هدوءا حذرا منذ صباح الأربعاء، بعد ساعات من توصل الفصائل الفلسطينية المسلحة في القطاع لاتفاق مع إسرائيل، تم بموجبه وقف "متبادل ومتزامن" لإطلاق النار، دخل حيز التنفيذ فجر اليوم.

وقالت وسائل إعلام محلية ونشطاء، إن هدوءا حذرا يسود مختلف مناطق غزة عقب سريان الهدنة، التي تم التوصل إليها بعد ليلة عاصفة قصف خلالها سلاح الجو الإسرائيلي، عدة مواقع تابعة لحركة حماس في أجزاء مختلفة من القطاع، في حين ردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق رشقات من الصواريخ استهدفت المستوطنات بمحيط القطاع.

وقال شهود عيان ووسائل إعلام إسرائيلية، إن الفصائل الفلسطينية أطلقت قبل التوصل للهدنة مجموعة من الصواريخ باتجاه مدينة عسقلان جنوب إسرائيل، كما سمع دوي صفارات الإنذار في مستوطنات سديروت وإفيم ونيرعام المتاخمة لقطاع غزة.