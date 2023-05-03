بعد ليلة عاصفة.. هدوء حذر في غزة مع بدء سريان الهدنة
يعيش قطاع غزة، هدوءا حذرا منذ صباح الأربعاء، بعد ساعات من توصل الفصائل الفلسطينية المسلحة في القطاع لاتفاق مع إسرائيل، تم بموجبه وقف "متبادل ومتزامن" لإطلاق النار، دخل حيز التنفيذ فجر اليوم.
وقالت وسائل إعلام محلية ونشطاء، إن هدوءا حذرا يسود مختلف مناطق غزة عقب سريان الهدنة، التي تم التوصل إليها بعد ليلة عاصفة قصف خلالها سلاح الجو الإسرائيلي، عدة مواقع تابعة لحركة حماس في أجزاء مختلفة من القطاع، في حين ردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق رشقات من الصواريخ استهدفت المستوطنات بمحيط القطاع.
وقال شهود عيان ووسائل إعلام إسرائيلية، إن الفصائل الفلسطينية أطلقت قبل التوصل للهدنة مجموعة من الصواريخ باتجاه مدينة عسقلان جنوب إسرائيل، كما سمع دوي صفارات الإنذار في مستوطنات سديروت وإفيم ونيرعام المتاخمة لقطاع غزة.
ونقلت القناة الإسرائيلية 13، عن رئيس بلدية عسقلان قوله، إنه أمر في ساعات مبكرة من صباح اليوم، بفتح الملاجئ بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة، لكنها أضافت أن أجواء الهدوء عادت بحذر مع الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار ودخوله حيز التنفيذ.
وتسود حالة من الهدوء الحذر على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل بعد ساعات شهدت قصفا متبادلا بين الطرفين، وسط مخاوف من أي خرق للهدنة الإسرائيلية مع فصائل غزة، والتي وصفت بـ"الهشة".
وكانت انفجارات قوية قد هزت قطاع غزة، فجر اليوم الأربعاء، بعد أن شن الجيش الإسرائيلي غارات استهدفت مواقع للفصائل الفلسطينية جنوب غزة، وفق ما أفادت مصادر محلية.
وأكدت ذات المصادر، أن الفصائل الفلسطينية، ردت على الغارات الإسرائيلية بإطلاق رشقات من الصواريخ على المستوطنات في غلاف غزة، كما أطلقت قذائف صاروخية تجاه مدينة عسقلان جنوب إسرائيل.
وجاءت جولة التصعيد التي شهدها قطاع غزة الليلة الماضية، بعد أن تم أمس الثلاثاء، إطلاق قذائف من القطاع باتجاه إسرائيل، احتجاجا على وفاة قيادي بحركة الجهاد في أحد السجون الإسرائيلية، إثر إضرابه عن الطعام لمدة 87 يوما، في حادثة هي الأولى منذ أكثر من 3 عقود.