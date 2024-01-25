هدمت 1100 بناية.. إسرائيل تعمل على إنشاء المنطقة العازلة في غزة

قالت وسائل إعلام أمريكية اليوم الخميس، إن الجيش الإسرائيلي يعمل حالياً على إنشاء منطقة عازلة داخل قطاع غزة، وهدم حوالي 1100 بناية قريبة من الحدود على الرغم من تحذيرات الولايات المتحدة ضد أي تقليص طويل المدى لأراضي القطاع.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، أن هذا الموضوع يعد أحد مجالات الخلاف العديدة بين إسرائيل والولايات المتحدة التي قالت مراراً إنها ستعارض أي تحركات تؤدي إلى تقليص أراضي غزة.

ونقلت الصحيفة تصريحات جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي؛ إذ قال: "لا نريد أن نرى تقليص مساحة غزة بأي شكل من الأشكال".

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بهدم حوالي 1100 مبنى من أجل استخدام المساحات المتاحة كمنطقة عازلة.