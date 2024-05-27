غارة رفح.. إسرائيل تعلن نتائج تحقيقاتها الأولية
أعلن متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، الاثنين، عن النتائج الأولية لتحقيق يُجرى في سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.
ونقلت "رويترز" عن المتحدث قوله، إن النتائج تفيد بأن غارة جوية استهدفت قيادات من حماس تسببت في اندلاع حريق قتل مدنيين في رفح.
وقالت السلطات الصحية في قطاع غزة عن الغارة إنها قتلت عشرات المدنيين.
وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية خيامًا تؤوي عشرات الآلاف من النازحين في منطقة "البركسات"، قرب مقر تابع للأونروا.
وفي وقت سابق اليوم وصفت المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية الميجر جنرال يفعات تومر-يروشالمي، غارة جوية على رفح، بأنها "جسيمة جدًّا". وقالت إن تحقيقات القوات المسلحة في الأمر مستمرة.