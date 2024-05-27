غارة رفح.. إسرائيل تعلن نتائج تحقيقاتها الأولية

أعلن متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، الاثنين، عن النتائج الأولية لتحقيق يُجرى في سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

ونقلت "رويترز" عن المتحدث قوله، إن النتائج تفيد بأن غارة جوية استهدفت قيادات من حماس تسببت في اندلاع حريق قتل مدنيين في رفح.