بعد إطلاق سراحها في العراق.. تسوركوف تصل إلى إسرائيل

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأربعاء، إن الباحثة الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف التي خطفتها فصائل شيعية في العراق عام 2023و وصلت إلى إسرائيل بعد إطلاق سراحها أمس الثلاثاء.

وتسارعت وتيرة الجهود لإعادة تسوركوف في الأشهر الأخيرة، بقيادة واشنطن.

ووفق ما ذكرت هيئة البث العبرية، فإن إسرائيل لم تكن مُلزمة بتقديم تعويضات مقابل إطلاق سراح تسوركوف.

وأشارت إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة مارستا ضغوطًا على العراق بمساعدة النمسا وكندا وألمانيا والصليب الأحمر.

وكان مسؤولون إسرائيليون تلقوا أمس الثلاثاء، تحديثًا رسميًا من الأمريكيين يفيد بنقل تسوركوف من الأسر إلى السفارة الأمريكية في بغداد، حيث أشارت المختطفة إلى أنها تحدثت مع منسق شؤون الأسرى والمفقودين، غال هيرش، وأطلعته على تفاصيل فترة احتجازها.

وفقًا لمصدر عراقي كان على اتصال بالميليشيات الشيعية، فإن الشرط الرئيسي لهذه الجماعات هو توفير طريق لمغادرة القوات الأمريكية العراق.

وأضاف المصدر العراقي أن الميليشيات حاولت الحصول، في إطار تحرير تسوركوف، على التزام بعدم مهاجمة إسرائيل والولايات المتحدة لها، لكن لا يوجد تأكيد على نجاح هذه المحاولة وقبولها، وفق الهيئة.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنا مساء الثلاثاء الإفراج عن تسوركوف.

وفيما أكّد متحدث باسم السوداني أن "مجموعة من الخارجين عن القانون" خطفتها، قال ترامب إن فصيل كتائب حزب الله النافذ والموالي لإيران، أفرج عن الأكاديمية.