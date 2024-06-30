الكويت تدعم الخطوط اليمنية بثلاث طائرات ومحركين
أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، مساء اليوم الأحد، عن دعم مقدم من الكويت، لشركة الخطوط الجوية اليمنية، بثلاث طائرات ومحركين.
وقال العليمي في تدوينات على منصة "إكس"، إن الدعم الكويتي الجديد "يمثل إضافة مهمة إلى سجل حافل بمواقف دولة الكويت المشرفة، وتدخلاتها الإنسانية السخية في مختلف المراحل والظروف إلى جانب شعبنا اليمني، وقيادته السياسية، وحرصها المخلص على تحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والسلام، والأمن والاستقرار، والتنمية".
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن الحكومة الكويتية، أبلغت الحكومة اليمنية الأحد، بصدور موافقة على طلب سابق من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى أمير دولة الكويت، بشأن دعم إعادة تأهيل قطاع النقل الجوي، عبر شركة الخطوط الجوية اليمنية.
ويأتي ذلك، بعد بضعة أيام من اختطاف ميليشيا الحوثي، لأربع طائرات تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية، في مطار صنعاء الخاضع لسيطرتها، بعد إيصالهن مئات الحجاج اليمنيين القادمين من الأراضي السعودية، إضافة إلى طائرة أخرى محتجزة في مطار صنعاء منذ شهرين.