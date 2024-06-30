الكويت تدعم الخطوط اليمنية بثلاث طائرات ومحركين

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن الحكومة الكويتية، أبلغت الحكومة اليمنية الأحد، بصدور موافقة على طلب سابق من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى أمير دولة الكويت، بشأن دعم إعادة تأهيل قطاع النقل الجوي، عبر شركة الخطوط الجوية اليمنية.

ويأتي ذلك، بعد بضعة أيام من اختطاف ميليشيا الحوثي، لأربع طائرات تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية، في مطار صنعاء الخاضع لسيطرتها، بعد إيصالهن مئات الحجاج اليمنيين القادمين من الأراضي السعودية، إضافة إلى طائرة أخرى محتجزة في مطار صنعاء منذ شهرين.