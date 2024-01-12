واشنطن: نجري تقييما لأثر الضربات على الحوثيين

قال جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض، الجمعة، إن أمريكا تجري تقييًما لأثر الضربات الجوية الأمريكية البريطانية على الحوثيين في اليمن، التي استهدفت قدرة الميليشيا المتحالفة مع إيران على تخزين وإطلاق وتوجيه الصواريخ والطائرات المسيرة.

وأوضح كيربي، في مقابلة تلفزيونية: "ما زلنا نجري تقييمًا للتأثيرات الفعلية على كل هذه الأهداف. هذا العمل مستمر. لذلك أعتقد أنه ستكون لدينا فكرة أفضل عن الضرر الذي حدث هنا في الساعات المقبلة".

وأعلن البيت الأبيض، في بيان مشترك لـ10 دول، فجر الجمعة، أن أمريكا وبريطانيا نفذتا ضربات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، ردًا على الهجمات التي تشنها الميليشيا على السفن في البحر الأحمر.