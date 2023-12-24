فشل أم استعادة للزخم.. ماذا يعني سحب لواء غولاني من شمال غزة؟

بعد قرابة 80 يوما من إعلان الحرب الإسرائيلية على غزة، شرع الجيش الإسرائيلي في الانسحاب من بعض المناطق التي سيطر عليها داخل القطاع، وإعادة التموضع في مناطق محددة إلى جانب الشريط الأمني الحدودي، كما قام الجيش بسحب قوات النخبة من لواء غولاني شمال غزة، بالإضافة إلى لواء المظليين.

وبينما وصف خبراء عسكريون ما أعلنه الجيش الإسرائيلي بأنه دليل فشل في تحقيق الأهداف المعلنة من قبل مجلس الحرب الإسرائيلي منذ بداية الحرب، ومؤشر على أن العمليات القتالية في الميدان ليست لصالحه، اعتبره آخرون انسحابا لاستعادة الكفاءة ربما من أجل مواصلة القتال فيما بعد، بينما وصفه متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه "استراحة محارب".

متاهة التسميات

يقول الخبير في الشؤون العسكرية د.رائد موسى: "في البداية الفكرة تكمن بأن الجيش الإسرائيلي قرر سحب قواته من شمال غزة، وهنا لا قيمة تُذكر لذكر اسم اللواء إن كان غولاني أو غيره، وتكرار ما يتناوله الإعلام الإسرائيلي بذكر أسماء الألوية العسكرية للجيش الإسرائيلي فيه سقوط بفخ الانشغال بتفاصيل ثانوية على حساب إخفاء التفاصيل الأهم ذكرها، من حيث حجم النشاط العسكري وحجم الجرائم المرتكبة".

وأضاف موسى، في حديث خاص لـ"إرم نيوز": "حتى نتجاوز تلك النقطة لا بد من الإيضاح هنا بأن مسمى لواء لربما هو فقط مسمى لأحد أفرع قوات الجيش الإسرائيلي، بينما كلمة لواء في الجيوش تشير إلى تعداد القوة التي غالبًا تتمثل بما يقارب ألفا إلى ألف ومئتين من المقاتلين بكل أسلحتهم للإسناد، من مدرعات وطائرات ومدفعية وسلاح مهندسين واتصالات وأمن.

ويرى الخبير العسكري أن الفرق بين القوات النظامية كما هو حال لواء غولاني وغيره، وقوات الاحتياط التي يتم استدعاؤها للخدمة بشكل إجباري، بأن الأولى أكثر مهارة قتالية وأكثر عنفًا وإجرامًا؛ لأن مقاتلي الجيش النظامي يمتهنون القتال بإرادتهم وذلك يختلف عن الذين يتم استدعاؤهم بشكل إجباري.

ويشير إلى أنه في المجمل فإن الجيش الإسرائيلي يسير ضمن خطط موضوعة ويمارس سيطرته العسكرية بشكل مضبوط من مجلس الحرب الإسرائيلي لغايات وأهداف استراتيجية، تتمثل بتهجير أكبر عدد من الفلسطينيين من أراضيهم.

استعادة للزخم

فيما يرى الخبير العسكري أن قضية انسحاب القوات الإسرائيلية من شمال غزة ليس أكثر من مجرد استكمال للعمليات العسكرية في الشمال، واستعادة الزخم القتالي بوتيرة أسرع وأقوى، خصوصًا وأنها قد طالت أكثر من المتوقع ووصلت إلى الحدود الزمنية التي صرحت عنها الولايات المتحدة، بأن العمليات الواسعة يجب أن تنتهي في غضون بدايات يناير، ومن الواضح أن هناك ضغوطات أمريكية غربية لتهدئة سير العمليات في فترة أعياد رأس السنة الميلادية.

وتابع الخبير: "إجمالًا بعد أن يستكمل الجيش الإسرائيلي تدمير كل مرافق الحياة بمختلف أنحاء غزة، من الواضح أنه يعيد تمركزه لمناطق سيطرة محددة يستطيع فيها توفير الحماية لقواته، وينتقل إلى المرحلة الثالثة المتمثلة بتركيز الهجمات، خصوصًا الجوية، ضد أهداف محددة للمقاومة الفلسطينية، مع استمراره بالسيطرة على أجزاء ومحاور فصل وسيطرة على القطاع".