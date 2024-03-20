وسط تقدم المفاوضات.. إسرائيل ترد رسمياً على اقتراح حماس

قدم الوفد الإسرائيلي في مفاوضات الدوحة، بشأن التوصل لاتفاق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، اقتراحاً رسمياً رداً على مطالب حماس، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وذكرت الهيئة أن المحادثات تتقدم لكن من المتوقع أن تستمر عدة أسابيع وربما تكون هناك جولات إضافية.

وقالت الهيئة إن المفاوضين في الدوحة يحاولون أولاً التوصل إلى تفاهم بشأن إطلاق سراح السجناء الأمنيين مقابل إطلاق سراح نحو 40 محتجزا إسرائيلياً.

وأوضحت أن المفاوضين سيناقشون لاحقاً القضايا الأكثر تعقيداً المتعلقة بعودة السكان إلى شمال قطاع غزة.

وقال حسن كعبية المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، إن الوفد الإسرائيلي في قطر أخذ صلاحيات أوسع فيما يتعلق بالمفاوضات القائمة بين إسرائيل وحركة حماس والوسطاء.

وأكد أنه لن يتم وقف إطلاق النار بشكل شامل أو الانسحاب حتى "القضاء" على حماس، واصفاً شروط الأخيرة بأنها "غير معقولة".