منظمة الصحة العالمية تشيد بالدعم الإماراتي المقدم للسودان
أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدحانوم غيبرييسوس، اليوم، بالدعم الإماراتي المقدم للسودان، مشيرا إلى أنه "بدعم من الشركاء والمانحين، سنواصل دعم الاحتياجات الصحية العاجلة للشعب السوداني واللاجئين في البلدان المجاورة".
وخصصت دولة الإمارات، باعتبارها أحد المساهمين الرئيسيين في المساعدات الإنسانية للسودان وأفريقيا، 70% من تعهدها الذي أعلنت عنه في أبريل الماضي خلال مشاركتها في اجتماعات المؤتمر الدولي الإنساني بشأن السودان، والبالغ 100 مليون دولار أمريكي، إلى وكالات الأمم ومنظماتها الإنسانية والإغاثية، دعماً للجهود الإنسانية في السودان.
وقال غيبرييسوس، في منشور على منصة "إكس" "بدعم من الشركاء والمانحين، سنواصل دعم الاحتياجات الصحية العاجلة لشعب السودان واللاجئين في البلدان المجاورة، نشكر الإمارات على هذا التعهد السخي. يجب علينا أن نعمل معًا لحماية حياة الفئات الأكثر ضعفًا".
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إن الدعم المقدم للسودان، سيتوجه إلى الشركاء الرئيسيين من وكالات الأمم المتحدة ويشمل كلا من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وبرنامج الأغذية العالمي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العالمية، مما يضمن اتباع نهج شامل لمعالجة الأزمة الإنسانية والحد من تفاقم المجاعة في السودان.
وأضاف البيان أن النهج الذي تتبعه دولة الإمارات يشمل تقديم كافة أنواع المساعدات، لا سيما الغذائية والصحية وحماية النساء والأطفال، وتوفير سبل العيش والمأوى في حالات الطوارئ، مما يؤكد التزامها بمعالجة مختلف جوانب الأزمة الإنسانية في السودان.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، أن "المساعدات الإماراتية للسودان ولدول الجوار تأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة المستمر على تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب السوداني الشقيق، والذي يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الإمارات العربية المتحدة للتحديات الإنسانية، والتزامها بمواصلة مد يد العون والمساندة والدعم الإنساني له"، وأشارت إلى أنها ستقدم المساعدات إلى الفاشر والمناطق الأخرى في السودان بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.
وجددت الوزيرة موقف دولة الإمارات الداعي إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة، من خلال العودة إلى المسار السياسي، وتغليب صوت الحكمة والعقل، وتكثيف العمل الجماعي والجهود المشتركة للدفع نحو وقف الصراع وإنهاء الأزمة بما يعزز أمن واستقرار السودان، ويؤدي إلى حقن الدماء، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة يشارك فيها ويقودها المدنيون، بما يلبي تطلعات شعبه الشقيق في التنمية والازدهار.