منظمة الصحة العالمية تشيد بالدعم الإماراتي المقدم للسودان

أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدحانوم غيبرييسوس، اليوم، بالدعم الإماراتي المقدم للسودان، مشيرا إلى أنه "بدعم من الشركاء والمانحين، سنواصل دعم الاحتياجات الصحية العاجلة للشعب السوداني واللاجئين في البلدان المجاورة".

وخصصت دولة الإمارات، باعتبارها أحد المساهمين الرئيسيين في المساعدات الإنسانية للسودان وأفريقيا، 70% من تعهدها الذي أعلنت عنه في أبريل الماضي خلال مشاركتها في اجتماعات المؤتمر الدولي الإنساني بشأن السودان، والبالغ 100 مليون دولار أمريكي، إلى وكالات الأمم ومنظماتها الإنسانية والإغاثية، دعماً للجهود الإنسانية في السودان.

وقال غيبرييسوس، في منشور على منصة "إكس" "بدعم من الشركاء والمانحين، سنواصل دعم الاحتياجات الصحية العاجلة لشعب السودان واللاجئين في البلدان المجاورة، نشكر الإمارات على هذا التعهد السخي. يجب علينا أن نعمل معًا لحماية حياة الفئات الأكثر ضعفًا".