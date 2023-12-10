إسرائيل تصف اتهامات الأردن لها بالسعي لطرد سكان غزة بـ "السافرة والكاذبة"
رفض متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية الأحد اتهام وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لإسرائيل بتنفيذ سياسة ممنهجة لطرد الفلسطينيين من قطاع غزة خلال الحرب هناك.
ووصف المتحدث الاتهام بأنه "سافر وكاذب".
وكان الصفدي قال خلال كلمة في الجلسة الافتتاحية لـ"منتدى الدوحة" الذي يقام في العاصمة القطرية، إن إسرائيل "تتحدى العالم وتنتهك القانون الدولي وترتكب جرائم حرب" في غزة.
واعتبر أنه "يمكن وصف الحرب في غزة بالمجهود الممنهج لإفراغ قطاع غزة من سكانه".
وترفض دول عربية منها الأردن ومصر، محاولات إسرائيل تهجير الفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة المحاصر.