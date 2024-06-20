كاتب إسرائيلي: تل أبيب بَنَتْ حماس بالتقاعس عنها

أكد الكاتب الصحفي الإسرائيلي شلومي إلدار، أن أحداث الـ 7 من أكتوبر، والثمن الفادح الذي دفعته إسرائيل، تعد الإخفاق العسكري والاستخباري الأكبر في تاريخها، مضيفًا أن إسرائيل "بنت حماس ليس بالأفعال إنما بالتقاعس".

جاء ذلك في كتاب جديد له رصد فيه "تحولات" شهدتها حركة حماس في السنوات الأخيرة، إلى الحد الذي دفعه للحديث عن كون حماس "أصبحت حركة أخرى تمامًا".

التحولات التي رصدها إلدار في كتابه الجديد تتعلق من وجهة نظره بصعود يحيى السنوار إلى رأس الحركة في قطاع غزة، بعد سنوات قضاها في السجون الإسرائيلية وإطلاق سراحه ضمن صفقة الجندي جلعاد شاليط العام 2011.

يحمل الكتاب عنوان "حماس.. من حركة اجتماعية إلى جرائم الحرب"، ويعد الجزء الثاني عن الحركة كتابه الأول الذي حمل عنوان "تعرَّف على حماس" وصدر العام 2012.

وأجرت صحيفة "معاريف" حوارًا مع إلدار، أشار خلاله إلى أن حماس شهدت تحولات كبيرة منذ اللحظة التي أطلق فيها سراح السنوار، وأنه خلال وقت قصير من إطلاق سراحه أضفى تغييرات جوهرية على الحركة.

وقال إنه قبل هجوم الـ 7 من أكتوبر، كانت التقديرات السائدة في المستويين السياسي والعسكري ولدى أولئك الذين عملوا على ملف حماس، بأن الحركة لن تشن مثل هذه العملية، مضيفًا أن إسرائيل "بَنَتْ حماس ليس بالأفعال إنما بالتقاعس".

وأردف أنه حين يبحث في حركة حماس ما بعد الـ 7 من أكتوبر يرى نوعًا من الانقلاب العسكري الذي نفّذه السنوار داخل حماس.

ورأى أن أداء السنوار كان واضحًا منذ اليوم الأول للحرب، فقد ارتكبت حماس ما عدّها جرائم حرب ضد إسرائيل، وأن ما تبقى لها، الآن، هو أمر واحد، "وقف الحرب والوصول إلى نهايتها".