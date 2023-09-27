الجيش اللبناني يعلن تبادل إطلاق قنابل دخانية مع إسرائيل

قال الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، إنه تبادل إطلاق القنابل الدخانية مع القوات الإسرائيلية على الحدود، في ثاني حادث من نوعه خلال أسبوع.

وهذا هو الحادث الثاني من نوعه خلال أسبوع بعد أن تبادلت القوات إطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الدخانية بسبب نزاع مماثل على الخط الأزرق.

وأعلن الجيش اللبناني، في بيان، أن دورية إسرائيلية استهدفت دورية الجيش اللبناني، "أثناء مواكبة جرافة تعمل على إزالة تعديات أقامها العدو الإسرائيلي شمال خط الانسحاب ( الخط الأزرق المتحفظ عليه)، في منطقة بسطرة -الجنوب".

وأضاف البيان "رد عناصر الجيش بإطلاق قنابل دخانية نحو عناصر العدو".