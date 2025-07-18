عشائر في السويداء تزعم ضبط صواريخ لفصائل درزية (فيديو)

زعمت منصات سورية على مواقع التواصل الاجتماعي، عثور قوات من عشائر السويداء على مستودع أسلحة وصواريخ ثقيلة للفصائل الدرزية.

وتداولت حسابات وصفحات إخبارية عبر مواقع التواصل مقطع فيديو لما قالت إنه يظهر مستودعًا للصواريخ، التي تعود لفصائل محلية في السويداء.

وذكرت وسائل إعلام سورية أن مقاتلي العشائر في ريف السويداء عثروا على مستودعات تضم صواريخ منها ما يُعتقد أنه صاروخ "جو-جو" أمريكي الصنع، يشبه طراز "AIM-9 - سايدويندر".

وتستخدم هذه الأسلحة في اعتراض الطائرات أثناء وقوع الاشتباكات الجوية القريبة، وتشمل صواريخ فرنسية موجهة مضادة للدروع، من طراز "SS.11 B1-T-TCM"، يُطلق من مروحيات أو منصات أرضية عبر نظام توجيه سلكي.