تركيا ومصر.. علاقات دبلوماسية وروابط اقتصادية

يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصر، للمرة الأولى منذ 11 عامًا، بدعوة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وأشارت وكالة الأناضول إلى أن مصر تبادلت مع تركيا التمثيل الدبلوماسي على مستوى القائم بالأعمال عام 1925، قبل رفعه إلى مستوى السفراء في 1948.

وفي الـ12 من سبتمبر 2011، زار رئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أردوغان مصر، على رأس وفد من وزراء ورجال أعمال بهدف تعزيز التعاون في المجالات كافة.

وكانت هذه أول زيارة خارجية لأردوغان عقب فوز حزبه "العدالة والتنمية" في الانتخابات البرلمانية في يونيو 2011.

و"منذ عام 2013، تم الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر بشكل متبادل على مستوى القائم بالأعمال، مع عقد اجتماعات قصيرة بين وزيري خارجية البلدين في مناسبات مختلفة"، بحسب بيان للخارجية التركية.

وفي أغسطس 2016، قال رئيس الوزراء التركي آنذاك بن علي يلدريم، إن "تركيا تؤيد تطوير العلاقات مع مصر"، تعليقًا على قول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه "لا يوجد أي أسباب للعداء بين شعبي مصر وتركيا". وبعد هذا التصريح، رحَّبت الخارجية المصرية بأي "جهد حقيقي وجاد للتقارب مع تركيا".