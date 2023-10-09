موقع عبري: هجوم حماس شكل ضربة لصورة إسرائيل "التي لا تقهر"

اعتبر موقع "واللا" العبري الإثنين، أن الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس على مستوطنات إسرائيلية قد "أذهل العالم"، ووجه "ضربة قاسية لصورة إسرائيل التي لا تقهر.

وبحسب الموقع العبري، "أعرب العديد من القادة في الغرب عن صدمتهم إزاء الأضرار الجسيمة التي ألحقتها حماس بإسرائيل".

وذكر الموقع، أن "تغطية وسائل الإعلام العالمية لما يحدث في إسرائيل، سلطت الضوء على القصص الصادمة للقتلى، وتناولت أيضًا العواقب والأبعاد المحتملة للحرب على المنطقة بأكملها".

إضافة إلى ذلك، سلطت وسائل الإعلام أيضًا الضوء على الضربة القاسية التي تلقتها صورة إسرائيل "التي لا تقهر".

وذكرت صحيفة "هابيلد" الألمانية الشهيرة، أن "هجوم حماس قد تكون له عواقب على العالم أجمع".